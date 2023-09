Carta di credito gratuita anche senza aprire un nuovo conto: ecco come

Per ottenere una nuova carta di credito è possibile scegliere tra svariate opzioni, considerando costi, limiti di utilizzo e i vari servizi inclusi. Per avere una carta di credito senza aprire un nuovo conto, però, le opzioni si restringono notevolmente, soprattutto per chi cerca una carta gratuita.

In questo caso, infatti, la scelta giusta non può che essere Carta YOU di Advanzia Bank. Si tratta di una carta di credito a zero spese, ideale per tutti i risparmiatori, anche grazie ai vari vantaggi inclusi. Con questa carta, infatti, ci sono zero commissioni su prelievi e pagamenti oltre alla polizza viaggi gratuita e la possibilità di rateizzare le spese.

Richiedere Carta YOU è semplice: basta seguire una semplice procedura online, tramite il sito ufficiale. Tutti i dettagli in merito a questa carta sono disponibili al link qui di sotto.

Carta YOU: è la carta di credito gratuita da richiedere oggi

Con Carta YOU è possibile accedere a una carta di credito gratuita anche senza dover aprire un nuovo conto corrente. Questa carta include:

canone zero , senza requisiti da dover rispettare

, senza requisiti da dover rispettare zero commission i su pagamenti e prelievi, anche per le operazioni effettuate in valuta diversa dall’euro

i su pagamenti e prelievi, anche per le operazioni effettuate in valuta diversa dall’euro emissione senza costi iniziali e senza dover aprire un nuovo conto corrente

polizza viaggi gratuita

possibilità di rateizzare le spese , con l’applicazione di un tasso di interesse

, con l’applicazione di un tasso di interesse possibilità di richiedere un aumento del plafond , rispetto a quanto definito dalla banca in fase di emissione

, rispetto a quanto definito dalla banca in fase di emissione utilizzo del circuito Mastercard e dei wallet digitali Google Pay e Apple Pay

Per richiedere l’emissione di Carta YOU è possibile seguire una sempre procedura online, tramite il link riportato qui di sotto. Basterà compilare il modulo online per inoltrare la richiesta di emissione della carta. La banca risponderà a tale richiesta in tempi rapidi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.