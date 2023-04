Carta di Credito gratuita: 5 motivi per scegliere Carta YOU

Una Carta di Credito gratuita è uno strumento di pagamento che non ha costi fissi e non presenta commissioni legate all’utilizzo. Si tratta, quindi, di un’opzione ideale per eliminare tutte le spese che generalmente contraddistinguono questo tipo di carte, garantendo la possibilità di utilizzo senza limitazioni e, soprattutto, senza dover far fronti ad una lunga serie di costi.

Una delle migliori carte gratuite sul mercato è Carta YOU di Advanzia Bank. Si tratta di una Carta di Credito a canone zero, con zero commissioni su prelievi e pagamenti e che non richiede l’apertura di un nuovo conto corrente. In più, la carta in questione consente la rateizzazione delle spese e mette a disposizione una polizza viaggi, anch’essa gratuita.

Per richiedere Carta YOU è possibile fare riferimento al sito ufficiale qui di sotto.

Carta di Credito gratuita: ecco perché conviene scegliere Carta YOU

Ci sono almeno 5 motivi per cui conviene scegliere Carta YOU come Carta di Credito gratuita:

non ha costi fissi diretti e indiretti; la carta è a canone zero e non richiede l’apertura di un conto corrente (che potrebbe comportare ulteriori costi); quando non utilizzata, quindi, la carta non comporta spese non ha commissioni pagamenti e prelievi; utilizzare Carta YOU non comporta spese, anche all’estero ha una polizza viaggi gratuita disponibile per tutti i clienti è possibile rateizzare le spese oppure saldare in un’unica soluzione (entro 7 settimane) le spese sostenute con carta garantendo la massima flessibilità all’utente utilizza il circuito Mastercard ed è, quindi, accettata in tutto il mondo

Per richiedere Carta YOU è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale in modo da inoltrare la richiesta.

Il plafond di Carta YOU viene stabilito in base ai requisiti forniti dal cliente in fase di richiesta e aumenta nel corso del tempo (basta pagare sempre in modo puntuale le spese) ma c’è anche la possibilità di richiedere un incremento contattando il servizio clienti.

