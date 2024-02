Carta di credito gratuita: 100€ di sconto scegliendo American Express

Per chi è alla ricerca di una carta di credito gratuita c’è ora un’opzione davvero interessante: si tratta di Carta PAYBACK di American Express. Questa carta, infatti, ha quota annuale gratuita e aggiunge diversi altri vantaggi.

Tra le caratteristiche troviamo, ad esempio, la possibilità di rateizzare le spese, scegliendo così, di volta in volta, se pagare a saldo o a rate le spese sostenute Con Carta PAYBACK, inoltre, è possibile accumulare punti per il programma fedeltà PAYBACK (1 punto per ogni 2 euro spesi).

Da notare, inoltre, che per i nuovi clienti che richiedono la carta entro il 19 febbraio c’è una promo aggiuntiva: effettuando almeno 250 euro di spese nei primi tre mesi dall’emissione, il titolare di Carta PAYBACK riceverà 100 euro di sconto sull’estratto conto.

Per richiedere la carta basta seguire il link qui di sotto.

Carta PAYBACK è la carta di credito gratuita di American Express

Con Carta PAYBACK è, quindi, possibile ottenere una carta di credito gratuita e senza conto corrente, utilizzabile sia come carta a saldo che come carta revolving, per i pagamenti a rate, e con la possibilità di accumulare punti per il programma PAYBACK. La carta è, quindi, una delle opzioni più vantaggiose per gli utenti e diventa ancora più conveniente grazie alla promozione riservata da American Express.

Richiedendo la carta entro il 19 febbraio ed effettuando almeno 250 euro di spese nei primi tre mesi dall’emissione, infatti, sarà riconosciuto uno sconto automatico sul primo estratto conto utile, per un importo complessivo di 100 euro.

Carta PAYBACK può essere richiesta da tutti i consumatori. È necessario avere un reddito annuo lordo di almeno 11.000 euro e fornire le coordinate bancarie del conto corrente d’appoggio (che sarà utilizzato per addebitare le spese). Tutti i dettagli sono disponibili tramite il link riportato qui di sotto.

