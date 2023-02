Carta di Credito gratis senza conto corrente: con QUEST'OFFERTA è possibile

E’ possibile accedere ad una Carta di Credito gratis senza dover aprire un nuovo conto corrente? La risposta è affermativa ma è necessario individuare l’offerta giusta come quella proposta da Carta YOU di Advanzia Bank. Si tratta, infatti, di una Carta di Credito gratuita che non prevede costi fissi o commissioni, garantendo il massimo vantaggio al titolare che sarà libero di poter contare su di uno strumento di pagamento completo, utilizzabile in tutto il mondo grazie al circuito MasterCard, senza dover fare i conti con costi e commissioni di vario tipo.

Carta YOU può essere richiesta direttamente online, tramite una semplice procedura di sottoscrizione che prevede l’invio gratuito della carta in tempi rapidi. Tutti i dettagli sono disponibili qui:

Carta di Credito gratis anche senza un nuovo conto corrente: con Carta YOU è possibile

Carta YOU è una delle novità più interessanti del mercato bancario italiano dell’ultimo periodo. Si tratta di una Carta di Credito gratis che può essere richiesta anche senza dover aprire un nuovo conto corrente. La carta è emessa da Advanzia Bank e rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per tutti i risparmiatori alla ricerca di una Carta di Credito completa e senza costi.

Con Carta YOU è possibile attivare una carta:

senza canone mensile

senza commissioni sui pagamenti e sul prelievo, anche all’estero

una polizza viaggi gratuita

la possibilità di poter saldare le spese del mese in modo dilazionato fino a 7 settimane e senza interessi oppure di attivare un piano di restituzione rateale

Carta YOU non si appoggia su di un nuovo conto corrente. Per saldare le spese, infatti, è sufficiente pagare tramite bonifico, dal proprio conto. In questo modo, diventa ancora più semplice ottenere la carta di pagamento. Per maggiori dettagli c’è il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.