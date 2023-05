Carta di credito GRATIS: questa è la SCELTA GIUSTA per azzerare le spese

Con una carta di credito gratuita è possibile azzerare le spese collegate allo strumento scelto per effettuare pagamenti e prelievi. Si tratta di un’opzione molto vantaggiosa in quanto consente agli utenti di gestire liberamente il proprio denaro, evitando costi aggiuntivi di vario tipo.

La scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una carta di credito gratis è, senza dubbio, Carta YOU di Advanzia Bank. L’istituto, infatti, propone una carta completamente a zero spese. Sia il canone che le commissioni sull’utilizzo (prelievi e pagamenti, anche all’estero) sono azzerate.

Per ottenere Carta YOU basta presentare una richiesta di emissione tramite il sito ufficiale.

Carta di credito gratuita per azzerare le spese: ecco perché scegliere Carta YOU

Con Carta YOU è possibile accedere ad una carta di credito davvero a zero spese:

il canone è azzerato a tempo indeterminato; non è necessario rispettare alcun requisito per eliminare i costi fissi

non è necessario rispettare alcun requisito per eliminare i costi fissi le commissioni sono zero su pagamenti e prelievi, anche per le operazioni effettuate all’estero

anche per le operazioni effettuate all’estero non è necessario aprire un nuovo conto corrente per richiedere la carta

Da notare, inoltre, che con Carta YOU è possibile accedere a diversi vantaggi aggiuntivi come:

l’uso del circuito Mastercard che permette un utilizzo completo della carta

che permette un utilizzo completo della carta una polizza viaggi gratuita inclusa per tutti i clienti

inclusa per tutti i clienti un plafond mensile che aumenta nel corso del tempo: basta pagare le spese sostenute con carta sempre puntualmente

basta pagare le spese sostenute con carta sempre puntualmente la possibilità di rateizzare le spese (a fronte del pagamento di un tasso di interesse)

Carta YOU può essere richiesta gratis. La carta, infatti, non ha costi di emissione e la carta fisica viene spedita gratuitamente all’indirizzo fornito dall’utente, nel giro di pochi giorni lavorativi dopo che la banca avrà accettato la richiesta. Per ottenere Carta YOU è possibile seguire il link qui di sotto.

