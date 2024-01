Carta di credito gratis: questa è la migliore da richiedere a inizio 2024

La migliore carta di credito gratis da richiedere nel 2024 è Carta YOU di Advanzia Bank. Questa carta, infatti, è unica nel suo genere, riuscendo a eliminare i costi fissi oltre che le commissioni di utilizzo, garantendo, nello stesso tempo, diversi vantaggi aggiuntivi al cliente.

Da notare, inoltre, che Carta YOU è ottenibile anche senza dover aprire un nuovo conto corrente (che potrebbe comportare costi aggiuntivi). Questa carta di credito ha canone zero oltre che zero commissioni su pagamenti e prelievi, utilizzando il circuito Mastercard.

Ci sono anche vari bonus aggiuntivi come la possibilità di rateizzare le spese, invece che pagare a saldo in un’unica soluzione, e l’accesso a una polizza viaggi gratuita. La richiesta per l’emissione può essere fatta tramite il sito ufficiale di Carta YOU disponibile di seguito.

Carta YOU è la carta di credito gratis da richiedere nel 2024

Con Carta YOU si accedere a una carta di credito gratis: come indicato in precedenza, infatti, il canone è zero, senza necessità di rispettare alcun requisito. In più, la carta ha zero commissioni su pagamenti e prelievi, anche per le operazioni all’estero.

Tra le caratteristiche troviamo anche:

l’emissione gratuita e senza apertura di un nuovo conto corrente

l’utilizzo del circuito Mastercard e dei wallet digitali Google Pay e Apple Pay

la possibilità di rateizzare le spese

la possibilità di richiedere un incremento del plafond

l’utilizzo di una polizza viaggi gratuita

In questo momento, Carta YOU di Advanzia Bank è, senza dubbio, l’opzione giusta per poter ottenere una nuova carta di credito gratuita e realmente vantaggiosa, ideale per i pagamenti in tutto il mondo e ottima anche considerando i vantaggi aggiuntivi garantiti al cliente. Per richiedere la carta basta seguire la procedura online qui di sotto.

