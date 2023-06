Carta di credito gratis per viaggiare: QUESTA è la migliore

L’estate è iniziata e le vacanze sono sempre più vicine: prima di partire, però, è importante assicurarsi di avere a disposizione gli strumenti di pagamento giusti da utilizzare in viaggio. In molti casi, soprattutto per i viaggi all’estero, è importante avere una carta di credito che consente di gestire le spese in modo più tranquillo, permettendo anche l’accesso a servizi esclusivi, come l’auto-noleggio.

La migliore carta di credito gratis per viaggiare, in questo momento, è, senza dubbio, Carta YOU di Advanzia Bank. Si tratta di una carta completamente a zero spese che aggiunge alcuni importanti servizi aggiuntivi. Con Carta YOU, infatti, è possibile sfruttare una polizza viaggi gratis oltre alla possibilità di rateizzare le spese. Per richiedere l’emissione della carta è possibile fare riferimento direttamente al sito ufficiale.

Carta YOU è la carta di credito gratis ideale per viaggiare

Con Carta YOU è possibile sfruttare una carta di credito ideale per viaggiare. Le caratteristiche di questa carta sono:

canone azzerato , senza dover rispettare alcun requisito

, senza dover rispettare alcun requisito zero commissioni su pagamenti e prelievi, anche per le operazioni effettuate all’estero

su pagamenti e prelievi, anche per le operazioni effettuate all’estero utilizzo del circuito Mastercard per effettuare pagamenti e prelievi in tutto il mondo

per effettuare pagamenti e prelievi in tutto il mondo polizza viaggi gratuita inclusa

possibilità di rateizzare le spese

possibilità di richiedere un incremento del plafond rispetto a quello stabilito inizialmente dalla banca (dopo alcuni mesi dall’emissione e avendo sempre pagato in tempo tutte le spese)

Scegliere Carta YOU è la soluzione giusta per poter contare su di una carta di credito completa e ideale per poter viaggiare in tutta tranquillità. L’assenza di spese permette di azzerare i costi di utilizzo della carta, senza rinunciare alla possibilità di poter contare su di uno strumento di pagamento completo e vantaggioso da utilizzare durante le vacanze.

Per richiedere l’emissione (gratuita) della carta è possibile seguire il link qui di sotto, inserire i dati richiesti e attendere la risposta, che arriverà in poco tempo, di Advanzia Bank.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.