Carta di Credito gratis per sempre: ecco quale scegliere per azzerare i costi

Poter contare su di una Carta di Credito gratis permette di eliminare i costi di mantenimento e utilizzo di uno strumento di pagamento sempre più utile e comodo. A disposizione degli utenti italiani ci sono varie opzioni che consentono di ridurre, fino ad azzerare, i costi di una Carta di Credito. In alcuni casi i costi sono azzerabili rispettando determinate condizioni. In altri casi, invece, è possibile eliminare i costi fissi ma continuando a dover fare i conti con le commissioni.

Per accedere ad una Carta di Credito gratuita per sempre, invece, è necessario restringere la ricerca ad un’opzione ben precisa: Carta YOU di Advanzia Bank. Questa Carta di Credito, infatti, si caratterizza per l‘assenza di costi fissi, grazie ad un canone azzerato senza dover rispettare alcuna condizione, oltre che per l’assenza di commissioni legate all’utilizzo, con la possibilità di beneficiare di pagamenti e prelievi senza costi.

Carta YOU è, quindi, una scelta ottimale per tutti gli utenti alla ricerca di uno strumento di pagamento facile da usare, flessibile e, soprattutto, gratuito. Per richiedere la Carta di Credito è possibile seguire una semplice procedura di sottoscrizione online, accessibile dal link qui di sotto.

Quali sono le caratteristiche di Carta YOU, la Carta di Credito gratis per sempre

Carta YOU propone servizio completo e vantaggioso. A disposizione degli utenti che richiedono questa carta, infatti, Advanzia Bank propone un’offerta completa che include:

una carta Mastercard , accettata in tutto il mondo

, accettata in tutto il mondo zero costi fissi e, quindi, canone zero a tempo indeterminato, senza bisogno di rispettare determinate condizioni

e, quindi, canone zero a tempo indeterminato, senza bisogno di rispettare determinate condizioni zero commissioni su prelievo e pagamenti

su prelievo e pagamenti una polizza viaggi gratis

la possibilità di saldare le spese anche a rate (con un tasso di interesse)

Carta YOU, inoltre, non richiede l’apertura di un nuovo conto corrente. Questa Carta di Credito, infatti, non ha bisogno di un conto corrente d’appoggio con Advanzia Bank. Le spese sostenute con carta possono essere saldate con un bonifico dal proprio conto corrente. Per richiedere l’emissione della carta è possibile seguire la procedura online accessibile qui di sotto.

