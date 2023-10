Carta di credito gratis: è possibile, ecco qual è la migliore oggi

Ottenere una carta di credito gratis e, quindi, senza dover fare i conti con costi fissi (come il canone) e costi legati all’utilizzo (come le commissioni su pagamenti e prelievi) è possibile ed è anche molto semplice. Basta puntare su Carta YOU.

In questo momento, infatti, la carta di credito a zero spese di Advanzia Bank è la soluzione migliore per chi è alla ricerca di questo tipo di strumento di pagamento. Oltre ad avere un canone zero, infatti, la carta prevede anche zero commissioni su pagamenti e prelievi.

Scegliendo Carta YOU, inoltre, è possibile accedere a diversi vantaggi aggiuntivi. La carta, infatti, prevede anche l’accesso a una polizza viaggi gratuita oltre che la possibilità di rateizzare le spese. Per richiedere la carta è sufficiente seguire una semplice procedura online, accessibile dal sito ufficiale di Carta YOU.

Carta YOU: è la carta di credito gratis da richiedere oggi

Con Carta YOU è possibile accedere a una carta di credito gratis che prevede canone zero (senza requisiti di alcun tipo), zero costi di emissione e zero commissioni su pagamenti e prelievi. Da notare, inoltre, che la carta viene emessa anche senza apertura di un nuovo conto corrente. La carta utilizza il circuito Mastercard ed è, quindi, utilizzabile in tutto il mondo

Per tutti i clienti che richiedono Carta YOU è possibile accedere a diversi bonus aggiuntivi (sempre senza costi) come:

la polizza viaggi gratuita

la possibilità di rateizzare le spese

l’utilizzo di Google Pay e Apple Pay

la possibilità di richiedere un aumento del plafond

Con Carta YOU, quindi, è davvero possibile accedere a una carta di credito gratis, senza costi di utilizzo e con tanti vantaggi aggiuntivi che possono fare la differenza. Per richiedere la carta basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.