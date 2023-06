Carta di credito da portare in vacanza: la scelta migliore è anche GRATIS

Avere una carta di credito in vacanza, soprattutto quando si viaggia all’estero, è sempre molto utile, sia per gestire le spese che per accedere a servizi dedicati (come l’autonoleggio). Scegliere una nuova carta di credito, però, non è semplicissimo in quanto gli elementi da considerare sono diversi, tra costi, limiti e servizi inclusi.

Con Carta YOU di Advanzia Bank, però, diventa tutto più facile e conveniente. La carta di credito in questione, infatti, è completamente a zero spese e, quindi, ha canone zero, zero commissioni su pagamenti e prelievi e non prevede l’apertura di un nuovo conto corrente. In più, Carta YOU consente di rateizzare le spese e include una polizza viaggi gratis, bonus che fanno comodo quando si parte per le vacanze.

Carta YOU è la scelta giusta per avere una carta di credito in vacanza

Con Carta YOU è possibile accedere ad una carta di credito con:

canone azzerato , senza alcun requisito da rispettare

, senza alcun requisito da rispettare zero commissioni su pagamenti e preliev i, anche all’estero, su circuito Mastercard

i, anche all’estero, su circuito Mastercard zero costi di emission e e senza la necessità di aprire un nuovo conto corrente

e e senza la necessità di aprire un nuovo conto corrente un plafond che cresce nel tempo rispetto a quanto fissato dalla banca in fase di emissione (basta pagare le spese sempre puntualmente)

Tra i servizi aggiuntivi proposti da Carta YOU troviamo:

una polizza viaggi inclusa gratuitamente

inclusa gratuitamente la possibilità di rateizzare le spese (con un tasso di interesse)

(con un tasso di interesse) la possibilità di sfruttare i pagamenti tramite Google Pay e Apple Pay per usare la carta con il proprio smartphone

Carta YOU è, quindi, una soluzione completa e conveniente, ideale per viaggi di breve e lunga durata. Si tratta di una carta completamente gratuita che può essere richiesta con una semplice procedura online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.