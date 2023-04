Carta di Credito con ZERO COSTI: la scelta giusta è Carta YOU

Ottenere una Carta di Credito con zero costi iniziali e, soprattutto, zero costi di mantenimento e di utilizzo è oggi possibile: basta puntare su Carta YOU di Advanzia Bank, sempre più un punto di riferimento del settore delle carte di pagamento.

Carta YOU è una Carta di Credito a saldo con opzione per pagare le spese a rate. La carta non richiede l’apertura di un nuovo conto corrente e, soprattutto, prevede canone zero e zero commissioni su pagamenti e prelievi, anche se effettuati all’estero. Per tutti i clienti c’è anche una polizza viaggi gratuita.

Per richiedere Carta YOU è possibile seguire una semplice procedura di sottoscrizione online, accessibile tramite il sito ufficiale qui di seguito.

Carta YOU: è la Carta di Credito a zero costi da richiedere oggi

Con Carta YOU è possibile accedere ad una Carta di Credito con queste caratteristiche:

il canone è zero a tempo indeterminato ; non sono previsti requisiti da soddisfare per eliminare i costi fissi della carta

; non sono previsti requisiti da soddisfare per eliminare i costi fissi della carta non ci sono commissioni su pagamenti e prelievi , anche se effettuati all’estero

, anche se effettuati all’estero è possibile rateizzare le spese invece che pagarle in un’unica soluzione

invece che pagarle in un’unica soluzione la carta utilizza il circuito Mastercard ed è, quindi, accettata in tutto il mondo

ed è, quindi, accettata in tutto il mondo per tutti i clienti c’è una polizza viaggi gratuita

plafond su misura del cliente: Advanzia Bank fissa un plafond sulla base dei requisiti forniti dal cliente; tale plafond aumenta nel corso del tempo (basta pagare sempre in modo puntuale le spese); il cliente può, inoltre, contattare il Servizio Clienti per ottenere un aumento del plafond

Grazie alla carta di Advanzia Bank, quindi, è possibile accedere ad una Carta di Credito completa e, soprattutto, a zero costi. Questa carta non comporta spese aggiuntive legate all’utilizzo o anche al solo mantenimento. Per richiederà è possibile seguire il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.