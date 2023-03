Carta di Credito: con quest'offerta ci sono ZERO COSTI e tanti vantaggi

Chi è alla ricerca di una nuova Carta di Credito può oggi puntare su Carta YOU di Advanzia Bank. Si tratta di una delle migliori opzioni attualmente disponibili sul mercato bancario italiano. Questa carta si caratterizza per l’assenza di costi fissi e commissioni permettendo così all’utente di poter accedere ad una Carta di Credito davvero gratuito.

Da notare, inoltre, che Carta YOU presenta diversi vantaggi aggiuntivi come la polizza viaggi gratuita, elemento che rappresenta un plus non di poco conto per i titolari di questo tipo di carte. C’è poi la possibilità di rateizzazione le spese (con l’applicazione di un tasso di interesse) o di saldare quanto dovuto entro 7 settimane (senza interessi). In ogni caso, Carta YOU non richiede l’apertura di un nuovo conto corrente, eliminando un ulteriore possibile voce di costo.

Gli utenti interessati possono richiedere Carta YOU tramite una semplice procedura online, accessibile dal link qui di sotto.

I vantaggi di Carta YOU: è una Carta di Credito gratuita e con tanti vantaggi

Carta YOU mette a disposizione dei suoi utenti un pacchetto completo di servizi, senza alcun costo. Questa Carta di Credito, infatti, presenta:

canone zero , eliminando tutti i costi fissi

, eliminando tutti i costi fissi commissioni zero su prelievi e pagamenti, anche all’estero, eliminando le commissioni legate all’utilizzo

su prelievi e pagamenti, anche all’estero, eliminando le commissioni legate all’utilizzo polizza viaggi gratuita

possibilità di rateizzare il pagamento delle spese sostenute con carta

sostenute con carta plafond modificabile in base alle proprie esigenze (il valore iniziale del fido viene stabilito dopo la richiesta di apertura e varia in base all’utente)

Carta YOU, inoltre, non richiede l’apertura di un nuovo conto corrente. Tutte le spese sostenute possono essere saldate tramite bonifico bancario dal proprio conto. Per tutti i dettagli è disponibile il link qui di sotto.

