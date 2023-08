Carta di credito: come averla a ZERO SPESE senza aprire un nuovo conto

Ottenere una nuova carta di credito a zero spese è possibile, anche senza dover aprire un nuovo conto corrente. Grazie a Carta YOU di Advanzia Bank, infatti, è possibile ora accedere a una carta di credito gratuita, priva di costi fissi e di commissioni legate all’utilizzo. In più, la carta in questione propone diversi vantaggi aggiuntivi come l’uso di Google Pay e Apple Pay, la polizza viaggi inclusa gratis e la possibilità di rateizzare le spese.

Per richiedere Carta YOU senza aprire un nuovo conto è sufficiente seguire la procedura online dal sito ufficiale, linkato qui di sotto.

Carta YOU: carta di credito a zero spese e senza conto corrente

Con Carta YOU è possibile accedere a una carta di credito con le seguenti caratteristiche:

zero costi di emissione

zero costi fissi ; il canone è azzerato a tempo indeterminato e senza requisiti da rispettare

; il canone è azzerato a tempo indeterminato e senza requisiti da rispettare zero commissioni su pagamenti e prelievi, anche per le transazioni effettuate all’estero, in valuta diversa dall’euro

La carta di credito utilizza il circuito Mastercard e supporta i wallet digitali Google Pay e Apple Pay. Per i clienti che scelgono Carta YOU, inoltre, c’è la possibilità di richiedere un aumento del plafond, rispetto a quanto stabilito dalla banca in fase di apertura, oltre che di sfruttare una polizza viaggi gratuita e la possibilità di rateizzare le spese (con l’applicazione di un tasso di interesse).

Carta YOU è richiedibile senza aprire un nuovo conto corrente. Per pagare le spese sostenute con carta, infatti, basta un bonifico dal proprio conto corrente. In questo modo si eliminano anche i possibili costi legati alla gestione del conto d’appoggio. Per ottenere la carta di credito è sufficiente accedere al sito ufficiale e compilare il modulo di richiesta tramite il link qui di sotto.

