Carta di credito a ZERO SPESE: la scelta migliore è Carta YOU

Puntare su di una carta di credito a zero spese consente di eliminare qualsiasi costo legato al possesso e all’utilizzo di questo strumento di pagamento. Tra le tante opzioni disponibili sul mercato, in questo momento, la scelta migliore è rappresentata da Carta YOU di Advanzia Bank.

Si tratta di una carta di credito gratuita che non richiede l’apertura di un nuovo conto corrente (che potrebbe comportare spese aggiuntive). Scegliendo Carta YOU è possibile eliminare qualsiasi costo e utilizzare una carta di credito completa senza vincoli e senza dover fare i conti su costi fissi e commissioni.

Per richiedere Carta YOU è sufficiente accedere al sito ufficiale e inoltrare la richiesta di emissione.

Carta YOU è la carta di credito a zero spese da richiedere oggi

Puntando su Carta YOU è possibile ottenere una carta di credito:

senza costi di emissione

con canone zero, senza dover rispettare alcun requisito

senza commissioni sui pagamenti e sui prelievi effettuati con carta, sia in Italia che all’estero

senza apertura di un nuovo conto corrente; le spese vengono pagate con un bonifico effettuato dal proprio conto corrente

Scegliendo Carta YOU, inoltre, è possibile accedere a diversi bonus aggiuntivi come:

una polizza viaggi gratuita

la possibilità di rateizzare le spese

l’utilizzo del circuito Mastercard e dei servizi Google Pay e Apple Pay

e dei servizi e la possibilità di richiedere un incremento del plafond rispetto a quanto definito da Advanzia Bank dopo l’emissione della carta (sulla base dei dati forniti dall’utente)

Carta YOU, in questo momento, è la scelta giusta per accedere ad una nuova carta di credito davvero completa e vantaggiosa, ricca di funzionalità e, soprattutto, priva di qualsiasi costo. Per richiedere la carta è sufficiente seguire una semplice procedura di sottoscrizione online, accessibile tramite il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.