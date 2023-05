Carta di Credito a ZERO SPESE: ecco perché Carta YOU conviene davvero

Una carta di credito a zero spese è uno strumento di pagamento che garantisce notevoli vantaggi. Eliminare qualsiasi costo fisso oltre a tutte le commissioni legate all’utilizzo permette di poter avere a disposizione una carta di pagamento completa e davvero vantaggiosa.

Tra le opzioni disponibili per chi è alla ricerca di una carta di credito a zero spese c’è Carta YOU di Advanzia Bank. Questa soluzione è una delle pochissime disponibili sul mercato che unisce la totale assenza di spese alla possibilità di ottenere l’emissione senza dover aprire un conto corrente.

Si tratta di una combinazione vincente: l’apertura di un conto corrente, infatti, potrebbe comportare costi aggiuntivi. In questo modo, si eliminano anche questi possibili costi rendendo Carta YOU una scelta davvero a zero spese.

Per richiedere l’emissione della carta è possibile fare riferimento al sito ufficiale linkato qui di seguito:

Carta YOU è la scelta giusta per una carta di credito a zero spese

Con Carta YOU è possibile accedere ad una carta di credito caratterizzata da:

emissione senza costi e senza apertura di un nuovo conto corrente

canone zero , a tempo indeterminato e senza dover rispettare alcun requisito

, a tempo indeterminato e senza dover rispettare alcun requisito zero commissioni , sia per i pagamenti che per i prelievi, anche all’estero

, sia per i pagamenti che per i prelievi, anche all’estero polizza viaggi gratis

possibilità di rateizzare le spese

utilizzo del circuito Mastercard per transazioni accettate in tutto il mondo

per transazioni accettate in tutto il mondo plafond “su misura” del cliente che cresce nel corso del tempo (basta pagare le spese sostenute sempre puntualmente)

Scegliere Carta YOU, quindi, è la soluzione giusta per poter accedere ad una carta di credito davvero a zero spese, dalla richiesta all’utilizzo, in tutte le situazioni. Si tratta di un’opzione ricca di vantaggi e pensata per eliminare qualsiasi costo per il cliente. Per richiedere Carta YOU è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.