Carta di credito a ZERO SPESE: ecco la migliore su cui puntare oggi

Chi è alla ricerca di una nuova carta di credito a zero spese può oggi puntare su un’opzione completa e ricca di vantaggi. Si tratta di Carta YOU di Advanzia Bank. Questa carta di credito sta diventando, sempre di più, il punto di riferimento del mercato italiano grazie alla totale assenza di costi a fronte di un servizio competo.

Carta YOU, infatti, presenta un canone zero a tempo indeterminato e senza dover rispettare alcun requisito. In più, le commissioni su prelievi e pagamenti sono pari a zero, anche all’estero. La carta aggiunge vantaggi aggiuntivi come la possibilità di sfruttare una polizza viaggi gratuita e di rateizzare le spese. Per richiedere la carta è possibile accedere al sito ufficiale di Carta YOU.

Tutto quello che c’è da sapere su Carta YOU: è la carta di credito a zero spese su cui puntare

Con Carta YOU è possibile accedere ad una carta di credito così caratterizzata:

canone azzerato a tempo indeterminato : in questo modo vengono eliminati tutti i costi legati al possesso della carta

: in questo modo vengono eliminati tutti i costi legati al possesso della carta zero commissioni su prelievi e pagamenti , anche all’estero: in questo modo vengono eliminati tutti i costi legati all’utilizzo della carta

su , anche all’estero: in questo modo vengono eliminati tutti i costi legati all’utilizzo della carta polizza viaggi gratuita

possibilità di rateizzare le spese con carta

utilizzo del circuito Mastercard che consente di utilizzare la carta in tutto il mondo

che consente di utilizzare la carta in tutto il mondo plafond che cresce nel tempo: pagando sempre regolarmente le spese, Advanzia Bank incrementerà il plafond di Carta YOU a disposizione del cliente

Richiedere Carta YOU è semplicissimo: basta accedere al sito ufficiale, inserire i dati richiesti e inviare la richiesta di emissione della carta. Non sono previsti costi di alcun tipo per ottenere la carta che sarà spedita gratuitamente all’indirizzo fornito dal cliente in fase di richiesta di emissione.

