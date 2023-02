Carta di Credito a ZERO SPESE e senza conto: ecco quale scegliere

È possibile ottenere una Carta di Credito gratuita e a zero spese? Si tratta di una domanda che molti risparmiatori, alla ricerca di un nuovo strumento di pagamento, si chiedono. Il mercato bancario propone tante soluzioni che rientrano in questa categoria. Nella quasi totalità dei casi, però, è possibile accedere ad una Carta di Credito gratis solo in parallelo all’apertura di un nuovo conto corrente che, spesso, comporta delle spese fisse da sostenere.

C’è, però, un’alternativa per chi è alla ricerca di una Carta di Credito davvero gratuita e a zero spese. Si tratta di Carta YOU di Advanzia Bank. La carta in questione, infatti, non prevede costi fissi e azzera tutte le principali commissioni legati all’utilizzo arrivando ad eliminare le commissioni su prelievi e pagamenti, anche all’estero. Si tratta, quindi, di un vero e proprio unicum del mercato bancario, arricchito da diversi vantaggi come la possibilità di utilizzo internazionale grazie al circuito Mastercard e alla polizza viaggi gratuita.

Carta di Credito gratuita e senza conto corrente: ecco perché conviene scegliere Carta YOU

In questo momento, Carta YOU è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una Carta di Credito gratuita e senza conto. Questa carta, emessa da Advanzia Bank, mette a disposizione:

la possibilità di utilizzo del circuito Mastercard ; di conseguenza, la carta viene accettata ovunque

; di conseguenza, la carta viene accettata ovunque il canone è zero , a tempo indeterminato e senza requisiti per l’azzeramento (non è necessario raggiungere una spesa minima)

, a tempo indeterminato e senza requisiti per l’azzeramento (non è necessario raggiungere una spesa minima) è possibile effettuare pagamenti e prelievi senza commissioni , anche all’estero

, anche all’estero c’è una polizza viaggi gratuita inclusa gratis

le spese sostenute possono essere saldate tramite bonifico in un’unica soluzione (entro 7 settimane dalla fine del mese solare) oppure a rate

Carta YOU di Advanzia Bank è richiedibile direttamente online, seguendo una semplice procedura di sottoscrizione online accessibile qui di seguito.

