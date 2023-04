Carta di Credito a COSTO ZERO: ecco la scelta giusta, anche senza conto corrente

Poter contare su di una Carta di Credito a costo zero è possibile: grazie a Carta YOU di Advanzia Bank, infatti, è possibile accedere ad uno strumento di pagamento davvero completo e, soprattutto, senza costi fissi e senza commissioni. Si tratta, quindi, di una delle carte più complete e interessanti del momento.

Con Carta YOU è possibile accedere ad una Carta di Credito a saldo (con opzione per i pagamenti a rate) che utilizza il circuito Mastercard ed include una polizza viaggi gratuita per il cliente. Con questa carta, inoltre, non ci sono commissioni su pagamenti e prelievi (anche all’estero) ed il canone è zero.

Scegliendo la Carta di Credito di Advanzia Bank è, quindi, possibile accedere ad uno strumento di pagamento a costo zero e senza la necessità di aprire un nuovo conto corrente (che potrebbe portare ad ulteriori costi per il cliente). Per richiedere l’emissione della carta è possibile fare riferimento al sito ufficiale:

Carta di Credito a costo zero: ora c’è Carta YOU

Con Carta YOU, quindi, si accede a:

una Carta di Credito a saldo , con opzione per il pagamento a rate delle spese

, con per il delle spese una carta che utilizza il circuito Mastercard e che, quindi, è accettata in tutto il mondo

e che, quindi, è accettata in tutto il mondo una polizza viaggi gratuita

una Carta di Credito a costo zero: il canone è azzerato e non ci sono commissioni su pagamenti e prelievi

Per poter contare su Carta YOU è sufficiente inoltrare una richiesta di emissione tramite il sito ufficiale. Advanzia Bank valuterà in breve tempo la richiesta e provvederà poi all’emissione, comunicando al cliente l’entità del plafond (eventualmente incrementabile). Come sottolineato in precedenza, non è necessario aprire un nuovo conto corrente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.