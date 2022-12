Carta di credito senza canone: qual è la migliore soluzione

Quando si parla delle carte di credito, si fa riferimento a uno strumento per i pagamenti ormai molto diffuso a qualunque latitudine.

Queste però, presentano dei limiti che, in alcuni casi, allontanano i potenziali utenti. Nello specifico, i costi di mantenimento eccessivi sono spesso una delle principali barriere legate a tale soluzione.

Per fortuna, le carte di credito senza canone come Carta YOU, sono sempre più diffuse. Queste permettono di eliminare il costo fisso di mantenimento, consentendo anche a chi utilizza la carta solo occasionalmente di non dover affrontare questo tipo di spesa.

Come appare chiaro però, questa non è l’unica caratteristica da valutare in fase di scelta di un servizio. Come andremo ad analizzare in seguito Carta YOU si dimostra a prescindere dall’assenza di canone, una delle migliori possibili soluzioni sul mercato.

Carta di credito senza canone? Perché Carta YOU è la miglior scelta che puoi fare

Se quando si parla di una carta di credito senza canone il nome di questo servizio è tra i primi che vengono in mente, sono tante le peculiarità che distinguono Carta YOU dall’agguerrita concorrenza.

Già dalla fase di richiesta, con burocrazia minima, appare chiaro come questo strumento sia ben diverso dagli altri. La grande liberta di utilizzo, palesata attraverso acquisti e prelievi in contanti da ATM (in tutto il mondo) senza commissioni di sorta, sono un’ulteriore certezza in tal senso.

Carta YOU permette di effettuare pagamenti contactless e bonifici bancari, il tutto attraverso una certezza come il circuito Mastercard.

Lato credito, segnaliamo la possibilità di dilazionare i pagamenti fino a 7 settimane che, abbinato alla possibilità di abbinare la carta a un conto preesistente, rendono ancora più fruibile tale piattaforma.

Proprio per i motivi suddetti Carta YOU, nel giro di pochi mesi, ha conquistato il mercato italiano: di fatto, si tratta di una soluzione capace di avvicinare anche i più scettici al mondo delle carte di credito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.