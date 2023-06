Carta di Credito GRATIS a CANONE ZERO? Ecco la soluzione per te

Hai bisogno di una linea di credito mensile per i tuoi acquisti quotidiani? Le soluzioni offerte dalla tua banca sono troppo care oppure non vuoi spendere soldi per questo? La risposta concreta alle tue esigenze esiste, ti presentiamo Carta YOU. In un attimo può essere tua. Richiedila subito in soli 2 minuti a questo link. Si tratta di una vera e propria Carta di Credito Gratis a Canone Zero per te.

Senza commissioni annuali, questo servizio è eccezionale e completo. Infatti, in soli due minuti compili il format online per la richiesta – fai attenzione a inserire l’indirizzo al quale vuoi che ti venga spedita la carta – e in pochissimi giorni ricevi una vera e propria MasterCard Gold pronta per qualsiasi esigenza online e nei negozi fisici.

A differenza di molte altre carte di credito, Carta YOU ti permette di prelevare denaro in contante gratis. In pratica è senza commissioni nei bancomat di tutto il mondo. Inoltre, una delle caratteristiche vincenti di questo prodotto è che non devi cambiare banca per riceverla e attivarla. Si collega direttamente al tuo conto corrente, così puoi beneficiare di tutti e due i vantaggi.

Carta di Credito GRATIS: Advanzia Bank arriva in tuo soccorso

Anche in Italia è arriva Carta YOU, la Carta di Credito Gratis di Advanzia Bank. Un vero e proprio pozzo di vantaggi per te che hai bisogno di una soluzione pratica, gratuita e con ogni comfort. Richiedila in soli 2 minuti e attendi qualche giorno che ti arrivi a casa con spedizione gratuita. Quali sono i benefici di questo prodotto bancario?

Canone Zero per sempre: in pratica è senza commissioni annuali;

Senza Commissioni per il prelievo di denaro in contanti su più di un milione di sportelli automatici;

Senza Commissioni per gli acquisti effettuati all'estero in oltre 36 punti di accettazione di tutto il mondo;

Assicurazione Viaggi gratuita per una totale copertura mentre sei in viaggio;

Credito Gratuito con pagamento differito fino a 7 settimane senza interessi sui tuoi acquisti;

con pagamento differito fino a 7 settimane senza interessi sui tuoi acquisti; Senza Cambiare Banca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.