Carta conto con interessi al 4% e canone zero: ora c'è Blackcatcard

Per chi cerca una nuova carta conto con IBAN c’è ora la possibilità di puntare su Blackcatcard, una delle soluzioni più vantaggiose disponibili oggi sul mercato. La carta utilizza il circuito Mastercard ed ha canone zero ed è accompagnata a un IBAN, per bonifici in ingresso o in uscita (ci sono 5 bonifici gratis ogni mese).

Blackcatcard aggiunge ulteriori bonus: ci sono interessi al 4% sul saldo, con accredito mensile, ed è possibile sfruttare il cashback delle spese su alcuni store come, ad esempio, su Amazon su cui è possibile sfruttare il 2%. I clienti che scelgono Blackcatcard possono sfruttare un servizio per lo scambio di criptovalute.

Per richiedere la carta conto basta collegarsi al sito di Blackcatcard tramite il link riportato qui di sotto. Non sono richiesti costi iniziali e non ci sono requisiti da rispettare per poter ottenere la carta.

Blackcatcard: tutte le caratteristiche della carta conto

Con Blackcatcard è possibile accedere a una carta Mastercard abbinata a un conto con IBAN europeo. Da notare, inoltre, che i clienti che scelgono questa carta conto a canone zero hanno la possibilità di sfruttare una serie di vantaggi come:

fino a 200 euro al mese di prelievi gratis

5 bonifici SEPA gratuiti

Interessi al 4% sul saldo (2,2% se il saldo è inferiore a 300 euro) con accredito mensile

Cashback sugli acquisti sul Play Store (5%) e su Amazon (2%)

Vendita e acquisto di criptovalute

Per chi sceglie Blackcatcard, quindi, c’è la possibilità di sfruttare una carta conto davvero completa e ricca di vantaggi, ottima sia come strumento principale di gestione del denaro che come soluzione da affiancare al conto corrente. La richiesta di emissione di Blackcatcard può essere fatta direttamente tramite il link riportato qui di sotto. Non ci sono costi iniziali o requisiti da rispettare per ottenere la carta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.