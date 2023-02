CarlinKit 2023: aggiorna la tua vettura con Android Auto (-36%)

Il CarlinKit 2023 è il nuovo dongle wireless Android Auto per automobili, con sistema operativo Android. Questo dispositivo si collega al sistema infotainment della vostra auto e trasforma il display in un’interfaccia Android Auto. Questo fantastico prodotto è in mega offerta su Amazon, infatti grazie a uno sconto del 36% lo puoi acquistare a soli 76,00 euro. Tieni presente che il suo prezzo originario è di 119,00 euro.

CarlinKit 2023: adesso tutti posso rendere tech la propria automobile

Il CarlinKit 2023 è dotato di tecnologia wireless per una connessione rapida e affidabile, senza dover utilizzare cavi. Inoltre, il dongle supporta la ricarica wireless, questo significa che non dovrai preoccuparti di doverlo collegare a una fonte di alimentazione durante l’utilizzo.

Uno dei maggiori vantaggi del CarlinKit 2023 è la sua capacità di integrarsi perfettamente con il sistema operativo Android del tuo smartphone. In questo modo potrai utilizzare le tue App preferite, come Google Maps, Spotify o WhatsApp, direttamente sul display della tua auto. Inoltre, il sistema di controllo vocale di Google Assistant ti permetterà di effettuare chiamate, inviare messaggi e accedere a informazioni senza doverti distrare dalla guida.

Il CarlinKit 2023 è anche molto facile da installare. Basta semplicemente collegare il dongle alla presa OBD-II della tua auto e il gioco è fatto. Non c’è bisogno di alcun tipo di configurazione complicata o di installare software aggiuntivi.

In definitiva, il CarlinKit 2023 è un ottimo acquisto se intendi fare l’upgrade sulla tua auto e installare un sistema che sia in grado di comunicare con il tuo smartphone. Offre una connessione wireless affidabile, una facile installazione e la possibilità di utilizzare le tue app preferite direttamente sul display della tua auto. Non perdere altro tempo, ad un prezzo di soli 76,00 euro, questo dispositivo sta andando letteralmente a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.