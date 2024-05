Caricatore wireless magnetico 2-in-1: per comodino o scrivania, in SCONTO a 32 euro (-30%)

Su Amazon è attiva un’offerta a tempo su questo caricatore wireless magnetico 2-in-1, perfetto da utilizzare sia sul comodino che sulla scrivania: dotato di ricarica MagSafe puoi acquistarlo in sconto a soli 32,19 euro invece del prezzo più basso recente di 45,99.

Caricatore wireless magnetico 2-in-1: le caratteristiche

Il caricatore è dotato di una base di ricarica magnetica stabile e si adatta perfettamente agli iPhone dalla serie 12 a 15 con una ricarica wireless stabile da 7,5W. Sulla base puoi ricaricare anche i tuoi AirPods, così da avere un’esperienza completa e senza fili.

Sebbene sia pensato per iPhone, il caricatore è compatibile con i telefoni dotati di ricarica wireless: in questo modo è in grado di soddisfare le esigenze di ricarica di diversi dispositivi. Il supporto regolabile ti permette di ricaricare il tuo telefono sia verticalmente che orizzontalmente e godere di una rotazione libera di 90° o 360.

Un espediente utile per utilizzarlo come supporto per il telefono quando non è in fase di ricarica, offrendoti una maggiore praticità e versatilità. Approfitta quindi dello sconto lampo e acquistalo a soli 32,19 euro invece di 45,99.