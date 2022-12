Caricatore wireless e i fastidiosi cavi spariscono, SCONTO de 50%

Prima che sia troppo tardi ti voglio subito avvisare che quella che sto per segnalarti è un’offerta lampo, quindi per riuscire a ottenere questo sconto dovrai essere velocissimo. Vai subito su Amazon metti nel tuo carrello il caricatore wireless Iniu da 15W a soli 10,99 euro, anziché 21,97 euro.

Grazie a questo pad potrai ricaricare i tuoi dispositivi dotati di questa tecnologia senza cavi in giro. È dotato di una funzione di ricarica rapida che ti permette di occupare pochissimo spazio e portartelo ovunque tu voglia. In questo momento al 50% di sconto è assolutamente l’offerta del giorno, da non lasciarsi scappare.

Caricatore wireless Iniu da 15W: super ricarica senza fili

Sfrutta le nuove tecnologie e ricarica in modo semplice e rapido i tuoi dispositivi grazie al caricatore wireless Iniu. Peraltro potrai ricaricare in modo veloce grazie ai suoi 15 W di potenza. Dovrai semplicemente appoggiare il tuo smartphone sul pad di ricarica e il gioco è fatto. Un LED si attiverà diventando verde e indicandoti che la ricarica è in funzione.

Potrai usarlo non solo per smartphone ma anche per AirPods e in generale per tutti quei dispositivi che sfruttano la ricarica wireless. È inoltre dotato di una tecnologia che protegge la batteria del tuo dispositivo controllando che il calore non sia eccessivamente alto. Grazie al suo design piccole e leggero lo potrai portare sempre con te e attaccarlo dove vuoi, spostandolo anche da una stanza all’altra.

Le richieste sono molto alte ed essendo un’offerta a tempo dovrai essere rapido. Se non vuoi rischiare di perderti quest’opportunità vai subito su Amazon e acquista il tuo caricatore wireless Iniu da 15W a soli 10,99 euro, anziché 21,97 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è gratuita su tutto il territorio nazionale. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.