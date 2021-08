Un bel caricatore wireless ti semplifica la vita e rende la ricarica dei tuoi dispositivi più semplice. Se ogni volta danni per trovare posto al caricatore, da oggi non lo farai più acquistando questo gioiellino su Amazon a soli 24,64. La promozione in atto ti permette di risparmiare una quindicina di euro. In più con le spedizioni rapide lo ricevi in men che non si dica, sempre gratuitamente in tutta Italia.

Caricatore wireless: il 3 in 1 ti serve proprio

Questa postazione di ricarica wireless è perfetta se sei un tipo altamente tecnologico che ha diversi oggettini tech. Le wearable, uno smartwatch e uno smartphone da caricare in simultanea non sono esattamente una passeggiata tra cavi e cavetti, ma con questo dispositivo risolvi ogni problema.

Realizzato per alloggiare tre device alla volta, è compatibile con i prodotti di diverse marche, tra le più rilevanti trovi iPhone o Apple in generale e Samsung. Per quanto riguarda le cuffie e lo smartwatch diciamo che te la puoi giocare perché in ogni caso puoi inserire il cavo per l'alimentazione. Ciononostante, fai molta attenzione agli spazi disponibili.

La questione è più delicata dal punto di vista dei telefonini: leggi bene la scheda tecnica per essere sicuro che possa fare per te.

In merito alla struttura vera e propria ho poco da dirti: in colorazione nera è elegante ed è fornita persino di LED che ti fanno sapere se la carica sta avvenendo. Con gli attacchi magnetici sei sicuro della stabilità e della sicurezza. Inoltre possiede tutte le certificazioni del caso.

Insomma, è proprio carina, vero? Acquista subito questo caricatore wireless su Amazon a soli 24,64€. Lo ricevi in sole 24 ore se sei membro Prime o gratuitamente nei punti di ritiro se sei cliente standard.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica