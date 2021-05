Il caricatore USB-C da parete del marchio UGREEN va in offerta su Amazon a soli 29,99 euro grazie a un coupon di 10 euro da applicare prima di mettere il prodotto nel carrello.

Caricatore USB-C da parete UGREEN: caratteristiche principali

Questo caricatore USB-C da 66W è la soluzione ideale per caricare smartphone e tablet grazie a un design compatto e dotato di due prestanti e potenti porte di ricarica. Entrambe sono USB-C e supportano la tecnologia Power Delivery 3.0, grazie alla quale il circuito comunica con il dispositivo da ricaricare ed emette il wattaggio più adeguato, un dei sistemi di ricarica rapida più efficienti in circolazione.

Inoltre non manca nemmeno la tecnologia Qualcomm Quick Charge 3.0 per caricare ottimamente tutti i dispositivi di nuova generazione garantendo uno spreco energetico minimo. Rispetto al prezzo solito di 39,99 euro, oggi il caricatore USB-C UGREEN è in offerta su Amazon a soli 29,99 euro. Non manca la spedizione espressa per gli abbonati al programma Prime, con consegna gratuita entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone