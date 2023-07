Caricatore USB-C 30W: doppia porta, doppio sconto

Alla ricerca di un alleato affidabile per ricaricare i tuoi dispositivi USB-C con velocità e versatilità? La soluzione è qui e non deluderà le tue aspettative.

Ti sveliamo con entusiasmo l’offerta su questo caricatore USB-C da 30W, dotato di due porte USB-C, che ti garantirà una carica rapida e potente per tutti i tuoi dispositivi. Puoi averlo con un doppio sconto esclusivo su Amazon, se applichi il coupon che trovi in pagina.

Caricatore USB-C 30W doppia porta: due al prezzo di uno

Questo caricatore è la soluzione ideale per chi vuole una carica veloce e affidabile per i propri dispositivi. Con una potenza di erogazione fino a 35W su una singola uscita, l’accessorio è in grado di ricaricare i tuoi dispositivi a una velocità incredibile. E grazie alle due porte USB-C, puoi caricare contemporaneamente due dispositivi, senza dover aspettare a lungo per ottenere una carica completa.

Resterai sorpreso dalla combinazione tra la sua compattezza e la potenza. Utilizzando la tecnologia GAN (Nitruro di Gallio), questo caricabatterie riesce a trasferire l’elettricità in modo efficiente, riducendo al minimo l’accumulo di calore. Questo significa che il caricatore può essere progettato in modo più compatto, senza compromettere la capacità di carica o la sicurezza.

La versatilità di questo caricatore è un altro punto forte. Con due uscite USB-C che supportano i protocolli QC 3.0 e Power Delivery 3.0, puoi caricare una vasta gamma di dispositivi, dai telefoni cellulari ai tablet e persino ai computer portatili. È tutto ciò di cui hai bisogno in un unico caricatore!

Grazie al doppio sconto esclusivo su Amazon, puoi portare a casa questo caricatore USB-C da 30W a soli 18 euro, anziché 29,59. Un’offerta imperdibile per ottenere un caricabatterie potente e di qualità a un prezzo scontato!

