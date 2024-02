Caricatore USB-C 25W, per iPhone e non solo, a PREZZO STRACCIATO

Gli smartphone moderni sono ormai sprovvisti, per ragioni ecologiche, del caricatore in confezione. Se dovessi averne bisogno di uno per il tuo nuovo telefono, magari un iPhone 15 o un Samsung di ultima generazione, puoi acquistare oggi questo caricatore USB-C da 25W a soli 4,99 euro. Un prezzo eccezionale per un prodotto di qualità che ricaricherà velocemente il tuo telefono.

Caricatore USB-C in offerta: le caratteristiche

Questo caricatore è dunque dotato di una potenza di uscita massima di 25W che lo rende adatto sia per iPhone 15, sia per qualsiasi smartphone di ultima generazione che supporta la ricarica rapida.

Avrai una velocità di ricarica tre volte superiore rispetto a quella dei comuni caricatori da 5W il tutto con una dotazione che comprende sistemi di protezione contro sovracorrente, surriscaldamento, sovratensione e cortocircuito.

Il chip intelligente integrato filtra automaticamente le correnti instabili, garantendo una ricarica stabile e sicura per il tuo dispositivo. Inoltre, l’esterno robusto e resistente agli urti del caricabatterie assicura una durata nel tempo, resistendo alle cadute e ai danni accidentali.

Approfitta quindi di questo sconto prima che finisca e acquista il tuo nuovo caricatore USB-C da 25W a soli 4,99 euro.