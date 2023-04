Caricatore USB da 70 W con 3 uscite in DOPPIO SCONTO su Amazon

Vuoi ricaricare il tuo smartphone, tablet o notebook con un unico dispositivo che sia compatto e anche veloce? Allora dai un’occhiata a questa offerta. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il caricatore USB da 70 W Oblizton a soli 23,20 euro, invece che 36,89 euro, applicando il coupon in pagina.

Goditi questo ribasso del 10%, più un ulteriore sconto grazie al coupon e hai un ottimo risparmio e un dispositivo eccezionale. Grazie alla sua versatilità potrai ricaricare velocemente il tuo smartphone, tablet o notebook.

Caricatore USB da 70 W: in poco spazio ricarichi tutto

Sicuramente la versatilità di questo caricatore USB è uno dei suoi punti di forza. Infatti possiede 3 uscite differenti che ti danno la possibilità di caricare smartphone, tablet, iPhone, iPad e notebook. Inoltre grazie alla potenza da 70 W e alle tecnologie Power Delivery 3.0 e Quick Charge 4.0, i tuoi dispositivi si caricheranno in un istante.

Il suo design compatto e leggero lo rende perfetto da avere sempre dietro. Occupa poco spazio in una presa e offre moltissimi utilizzi. La tecnologia GaN riesce a migliorare l’efficienza riducendo il calore generato. In questo modo risulta anche sicuro mentre carichi il tuo dispositivo.

Non ci sono dubbi, a questo prezzo è da prendere al volo. Quindi prima che l’offerta svanisca dirigenti su Amazon e acquista il tuo caricatore USB da 70 W Oblizton a soli 23,20 euro, invece che 36,89 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.