Caricatore USB con 6 porte e una potenza totale di 220W (-60%)

Oggi puoi fare un vero colpaccio per avere un caricabatterie che ti consente di ricaricare tutti i dispositivi che desideri in un posto solo. La spesa? Bassissima grazie a un doppio sconto che trovi su Amazon. Quindi fai presto, metti subito nel tuo carrello questo caricatore USB da 220W a soli 32,39 euro, anziché 80,99 euro, applicando il coupon in pagina e inserendo il codice LMNYQH4V al momento del pagamento.

Così facendo puoi beneficiare di un ribasso del 50% più di un ulteriore sconto del 10% per un risparmio totale di 35 euro. Davvero una promozione unica da non farsi scappare per nessun motivo al mondo.

Caricatore USB spettacolare a una cifra ridicola

In questo momento il rapporto qualità prezzo è davvero eccellente. Con questo caricatore puoi alimentare smartphone, tablet, cuffiette Bluetooth, controller e anche computer portatili. Tutto in uno senza dover andare nei cassetti a trovare l’alimentatore giusto. E poi nonostante il grande lavoro che riesce a fare e la sua versatilità, rimane comunque compatto e leggero, perfetto per averlo nei viaggi.

Grazie alle sue 6 porte puoi ricaricare fino a 6 dispositivi contemporaneamente. È dotato di 4 porte USB Type-C e 2 porte USB-A e ha una frequenza do 100-240V/50-60 Hz. Inoltre ha delle protezioni da cortocircuito e surriscaldamento che proteggono i tuoi dispositivi collegati.

Un vero portento utilissimo che oggi puoi avere a molto meno del suo prezzo. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo caricatore USB da 220W a soli 32,39 euro, anziché 80,99 euro, applicando il coupon in pagina e inserendo il codice LMNYQH4V al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.