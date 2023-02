Caricatore USB 4 porte da 65W: prezzo imperdibile su Amazon

Oggi, e per poco tempo ancora, potrai acquistare un caricatore USB 4 porte tipo C/A da 65W al prezzo scontato di 36 euro grazie ad uno sconto di 10 euro applicabile utilizzando il coupon disponibile su Amazon.

Grazie a questo nuovo caricatore, potrai alimentare contemporaneamente 4 dispositivi con uscite PD da 45W e 20W. Così facendo non avrai più l’ansia per la batteria scarica mentre usi i tuoi dispositivi mobili. I prodotto del marchio KOVOL è in grado di erogare una potenza massima di 65W che ti permetterà di caricare il tuo MacBook Pro 14″ fino al 50% in soli 45 minuti e di ricaricare rapidamente il tuo iPhone 13 fino al 50% in 27 minuti.

Questo caricatore USB C con PD e QC è estremamente compatto e poco ingombrante e può essere tranquillamente trasportato in borse o piccoli bagagli senza alcun problema. Con questo prodotto potrai caricare rapidamente tutti i dispositivi abilitati con USB-C e USB-A e, grazie alla sua capacità di caricare 4 dispositivi contemporaneamente, ti permetterà di tenere la tua scrivania sempre ordinata.

Grazie alla presenza della tecnologia GaN III integrata la tua esperienza di ricarica sarà sicura ed efficiente, infatti il marchio KOVOL fornisce protezione contro il surriscaldamento del dispositivo. Dunque, con soli 36 euro potrai acquistare un caricatore che ti garantisce una potenza complessiva di 65W, con 2 porte di alimentazione USB tipo C e 2 porte USB tipo A che ti permettono di caricare in maniera simultanea 4 dispositivi diversi. Progettato per tenere sotto controllo, in maniera continua, il fabbisogno energetico dei dispositivi collegati, il caricabatterie fornisce corrente ottimale a ciascun dispositivo.

Un prodotto assolutamente da non perdere, sicuro sotto tutti i punti di vista e particolarmente efficiente, che ancora per poco tempo potrai avere con lo sconto di 10 euro utilizzando il coupon Amazon. Affrettati prima che sia troppo tardi e concludi il tuo ordine acquistando il caricatore USB 4 porte a meno di 36 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.