Caricatore USB da 100W che può ricaricare anche un laptop a soli 39€

Ricarica tutti i tuoi dispositivi da un unico device potente e compatto che oggi potrai avere a molto meno del suo prezzo. Prima che sia tardi vai su Amazon e metti nel tuo carrello questo caricatore USB a soli 39,49 euro, invece che 49,99 euro. Per averlo a questa cifra applica il coupon che vedi in pagina.

Così facendo puoi beneficiare di uno sconto del 21% che ti fa risparmiare più di 10 euro sul totale. Avrai così la possibilità di ricaricare tutti i dispositivi che vuoi, anche computer portatili, in modo veloce. Soprattutto quando viaggi portarti dietro un solo caricabatterie fa davvero la differenza.

Caricatore USB da 100 W a prezzo minuscolo

Con questo caricatore potrai ridare energia a qualsiasi dispositivo, non solo smartphone e tablet ma anche computer portatili e tanto altro. Infatti gode di una potenza da ben 100 W e quindi è adatto per ogni device. Inoltre gode di ben 3 uscite che ti consentono quindi di ricaricare contemporaneamente 3 dispositivi.

La ricarica è velocissima. Ha poi un design compatto che occupa poco spazio nella presa della corrente e te lo puoi portare ovunque. Ed è dotato di protezioni che garantiscono la massima sicurezza e della tecnologia GaN III che diminuisce notevolmente il calore generato.

Non perdere tempo dunque, a questo prezzo andrà sicuramente a ruba. Perciò vai subito su Amazon e acquista il tuo caricatore USB a soli 39,49 euro, invece che 49,99 euro. Ricordati che per averlo a questa cifra devi applicare il coupon che vedi in pagina. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.