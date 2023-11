Caricatore UGREEN 100W MagSafe: AFFARE imperdibile su Amazon

Se sei un appassionato di tecnologia e un amante dei prodotti Apple, non puoi lasciarti sfuggire l’occasione di mettere le mani sul caricatore USB-C UGREEN Nexode 100W MagSafe, oggi in super sconto del 30% su Amazon in occasione della settimana del Black Friday. Questo incredibile accessorio rappresenta il sogno proibito di ogni nerd che possiede dispositivi Apple. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 125,99 euro, anziché 179,99 euro.

Caricatore UGREEN 100W MagSafe: le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente

Il caricatore UGREEN offre una potenza di ricarica MagSafe da 100W, equivalente al caricabatterie MagSafe originale, rendendolo perfetto per i nuovi iPhone 15 Pro Max, 15 Plus, 14 e altri modelli. Inoltre, supporta la modalità standby, garantendo un’esperienza di ricarica senza interruzioni.

La vera sorpresa di questo caricatore sta nella sua versatilità. Dotato di tecnologia GaN, può erogare fino a 100W su una singola porta USB-C1/C2, consentendo di caricare un MacBook Pro M2 dallo 0% al 51% in soli 30 minuti. Inoltre, la stazione di ricarica supporta fino a 4 dispositivi contemporaneamente, soddisfacendo tutte le tue esigenze di ricarica in un’unica soluzione.

Il design multifunzionale del Nexode è un altro punto di forza. Oltre a essere un potente caricatore, funge anche da supporto per il cellulare. La piastra magnetica regolabile fino a 65° consente di impostare l’angolazione perfetta per il tuo telefono. La forte attrazione magnetica assicura che il tuo iPhone possa ruotare di 360° senza scivolare, garantendo un comodo accesso a video e conferenze durante la ricarica.

La sicurezza è al primo posto con il sistema di protezione completo del Nexode. La tecnologia GaN aumenta l’efficienza di ricarica, mentre il Thermal Guard System protegge il dispositivo dai cortocircuiti. Il sistema Power Dispenser regola intelligentemente la potenza per proteggere la batteria dei tuoi dispositivi.

Inoltre, questo prodotto è un alimentatore universale, compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui iPhone, MacBook Pro, Air, ThinkPad, Surface Book 2, Galaxy S23 e molti altri ancora. Non perdere l’opportunità di possedere questo accessorio all’avanguardia e risparmia il 30% grazie alle offerte del Black Friday su Amazon. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo speciale di soli 125,99 euro, prima che sia troppo tardi.

