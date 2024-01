Caricatore rapido USB-C da 100W (!) in super offerta: risparmi il 30%

Il caricatore rapido USB-C da 100W di MOMAX è la soluzione ideale per chi cerca una carica potente e versatile per una varietà di dispositivi. Oggi è in offerta su Amazon a soli 34,99€, grazie al coupon sconto del 30%. Per approfittare dello sconto ti basterà spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto, prima di inserirlo nel carrello.

Con un’imponente capacità di carica massima di 100W sulla prima porta di ricarica rapida USB-C, questo caricatore è in grado di alimentare MacBook, laptop, iPhone, e iPad con facilità. Supportando gli standard di ricarica rapida PD3.0, QC3.0 e PPS, la tecnologia GaN di MOMAX assicura una carica ultraveloce per una vasta gamma di dispositivi.

Il caricatore USB-C di MOMAX presenta un design con 2 porte USB-C e 2 porte USB-A, offrendo una potenza totale di 100W. Questa capacità permette di caricare simultaneamente fino a 4 dispositivi, tra cui telefoni Android, iPad, iPhone, tablet e laptop. La versatilità di questo caricatore lo rende perfetto per l’uso in casa, in ufficio o durante i viaggi. Inoltre, il pacchetto include un supporto da tavolo che rende agevole l’utilizzo del caricabatterie.

Con un ampio intervallo di tensione (100-240V ~ 50/60Hz, max 2,5A), il caricatore è conforme agli standard di diverse regioni, offrendo la flessibilità di utilizzo in tutto il mondo. Il design compatto e leggero risulta pratico anche in viaggio, permettendo di risparmiare spazio in valigia.

La sicurezza è una priorità, e il caricatore USB-C da 100W di MOMAX è dotato di un sistema di protezione integrato che include sicurezza da surriscaldamento, sovracorrente, cortocircuito e sovratensione. Questo garantisce una ricarica sicura e rapida per tutti i dispositivi collegati. Il cavo di ricarica da 2 metri consente di caricare i dispositivi comodamente ovunque ci si trovi.

Con l’acquisto di questo caricatore, si ottiene un pacchetto completo che include il caricabatterie da 100W, un cavo di ricarica da 200 cm, un supporto da tavolo, un cinturino in velcro, un manuale d’uso, una garanzia del produttore di 12 mesi e un servizio clienti cordiale. Non farti scappare questa offerta e acquistalo con un forte risparmio!

