Caricatore rapido per iPhone 14 ad un prezzo super: ecco come risparmiare

Hai appena acquistato un nuovo iPhone 14 / iPhone 14 Pro, ma aprendo la confezione hai avuto un’amara sorpresa. Dov’è il caricabatterie? Eh già, non c’è. Nessuna paura, ti veniamo in soccorso con un’imperdibile offerta di Amazon: potrai acquistare un caricabatterie progettato appositamente per il tuo telefono ad un prezzo davvero irresistibile.

Questo caricatore con uscita USB-C per iPhone è estremamente potente ed affidabile, ma costa molto di meno dell’accessorio ufficiale di Apple. Avrai un prodotto con le stesse caratteristiche del caricabatterie ufficiale della Apple, con la differenza che lo pagherai molto di meno. Oggi può essere tuo a 12,23 grazie ad uno sconto del 10% a cui va aggiunto un secondo buono del 15%. Non dimenticarti di spuntare il voucher prima di inserire il caricabatterie nel carrello.

Di costa stiamo parlando, dunque. Il caricatore rapido da 20W TUMABER per iPhone è una soluzione di ricarica veloce per il tuo nuovo iPhone 14 (ma è compatibile con tutti i modelli degli ultimi anni). Con un’erogazione di potenza fino a 20W, questo caricabatterie USB-C permette di caricare il tuo iPhone dallo 0% al 58% in soli 30 minuti, 3 volte più veloce di un caricabatterie originale da 5W. Il cavo USB-C per iPhone è certificato da Apple MFi, integrato nel chip C94 originale, progettato per la ricarica del dispositivo iOS ad alta velocità, proteggendo nel contempo la durata della batteria.

La spina del caricabatterie USB-C TUMABER protegge il tuo dispositivo da sovratensione, sovracorrente, surriscaldamento e cortocircuito. Oltre che con gli smartphone più recenti, questo caricabatterie è compatibile con iPhone 13/13 Pro/13 Pro Max/13 Mini, iPhone 12/12 Pro/11/XS/XR/8/8Plus, iPad Pro, iPad Air e via dicendo. La confezione include una spina per caricabatterie USB-C da 20W e un cavo USB-C a Lightning da 2m.

Non fartelo scappare: l’offerta è a tempo limitato e c’è il rischio che vada a ruba molto velocemente. Acquistalo subito e ricordati di selezionare il buono prima di inserirlo nel carrello, in questo modo sarà tuo a poco più di 12€. Con Prime la spedizione è gratuita e ti verrà consegnato in meno di 24 ore. Non sei abbonato a Prime? Nessuna paura: puoi richiedere subito il periodo di prova gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.