Caricatore Magsafe 38W con supporto auto a 13€: SCONTACCIO Amazon 50%

Un sistema di ricarica MagSafe da 38W con supporto auto a metà prezzo su Amazon. Lo porti a casa a 13€ circa appena ed è perfetto per la ricarica veloce del tuo iPhone. Ovviamente, è anche un eccellente supporto auto. In omaggio, ricevi il caricatore ultra rapido. Un dispositivo diverso dagli altri perché è studiato per aggrapparsi in modo stabile ai bocchettoni dell’aria condizionata.

Non perdere l’occasione di fare un eccezionale affare con questo prodotto 2 in 1: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Caricatore MagSafe 38W con supporto auto a metà prezzo su Amazon

Un dispositivo super pratico proprio perché è un 2 in 1. Effettui il collegamento tramite la porta accendisigari della vettura e poi, semplicemente, appoggi il tuo smartphone in carica. Il sistema magnetico ti consente di sistemare e togliere il tuo dispositivo senza doverlo agganciare in alcun modo, lo prendi e lo lasci, semplicemente. In più, questo sistema è incredibilmente più stabile degli altri perché è dotato di un dentino che si aggancia in modo stabile al bocchettone dell’aria condizionata.

Insomma, un prodotto super completo e potente per il tuo iPhone (dal modello 12 a seguire). Questo caricatore Magsafe da 38W, con sistema di supporto per auto, a 13€ circa appena su Amazon è un affare. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, offerte dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.