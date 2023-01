Caricatore iPhone da 30W in offerta a 9€ con questo COUPON (Amazon)

Le offerte di gennaio di Amazon proseguono sotto il segno del marchio INIU e dell’ottimo caricatore da 30W per iPhone. Grazie a questo coupon ottieni un ulteriore sconto del 35% sul prezzo di vendita consigliato di 14,99 euro, peraltro già scontato del 7%, per un risparmio complessivo del 42% e un prezzo finale di 9 euro.

Per ottenere il coupon non devi far altro che flaggare il quadratino accanto a Coupon, sotto il prezzo di 13,99 euro. Dopodiché procedi con l’ordine, mettendo nel carrello l’articolo e passando al check-out, dove vedrai il nuovo prezzo con il coupon attivo.

Caricatore INIU da 30W per iPhone a meno di 10 euro

Stavolta Amazon ha davvero esagerato, anche alla luce offerte sui caricatori da 20W degli ultimi giorni. Il dispositivo del marchio INIU è semplicemente il migliore a questo prezzo, con una potenza di carica pari a 30W, in grado di caricare un iPhone 13 Pro Max da 0 al 55% in appena 30 minuti.

Di fatto ha la medesima potenza dell’alimentatore originale per MacBook Air, ma ha dalla sua il vantaggio di avere dimensioni compatte, tali da assicurarti la massima portabilità in vacanza e durante i viaggi di lavoro. Un altro punto di forza del dispositivo è l’integrazione della tecnologia Temp°Guard, grazie alla quale il caricatore INIU è un apparecchio sicuro al 100% (sia per la propria salute che per la batteria stessa dell’iPhone).

Prendi al volo l’ultima offerta di Amazon sul caricatore INIU da 30W compatibile anche con tutti gli ultimi modelli di iPhone a soli 9 euro. La spedizione di Amazon è gratuita, con la consegna prevista entro la giornata di venerdì.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.