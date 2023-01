Caricatore INIU 20W ultrarapido oggi costa appena 6,99€

INIU è un marchio che si sta facendo molto apprezzare negli ultimi tempi. Merito degli ottimi articoli realizzati, tanto da essere soprannominato come “il professionista della ricarica veloce sicura”, e delle offerte Amazon che lo mettono in luce rispetto alla concorrenza.

L’ultima promozione di Amazon interessa il caricatore INIU 20W, oggi in offerta a soli 6,99 euro, per effetto di uno sconto iniziale del 29% e di un ulteriore coupon del 30% da applicare prima di aggiungere il dispositivo il caricabatterie ultrarapido al carrello.

Doppio sconto sul caricatore INIU 20W

Per la serie “la potenza non è nulla senza il controllo, il marchio INIU ha preso in seria considerazione quello che è uno degli aspetti più importanti di questo genere di prodotti, ossia la salvaguardia della batteria dello smartphone da caricare.

Tale articolo monta ad esempio un esclusivo involucro ignifugo chiamato SmartSwitch, grazie al quale puoi ottenere una protezione al 100% mentre il telefono è in carica. Inclusa nell’acquisto anche una garanzia di 3 anni del prodotto.

Ma quanto è veloce la ricarica di INIU 20W? Se hai un caricatore classico, ossia quelli da 5W, passerai a ricaricare il tuo telefono tre volte più velocemente. Considera ad esempio che con questo caricabatterie ricarichi il tuo iPhone dallo 0 al 60% in appena 30 minuti. Lo stesso discorso vale anche per gli smartphone Android.

Inoltre, è anche un ottimo compagno di viaggio, grazie alle sue dimensioni realmente mini, ideali per essere portato ovunque.

Approfitta dell’ultima offerta di Amazon sul caricatore INIU 20W, in modo da ottenere l’extra coupon del 30% e abbattere il prezzo fino a 6,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.