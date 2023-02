Caricatore auto USB-C 30W per iPhone e Android a 5€ con questo COUPON

Il caricatore da auto con due porte USB entrambe da 30W del marchio INIU offre la possibilità di caricare velocemente due dispositivi in contemporanea mentre si è in auto. Ottimo durante i viaggi on the road all’estero o per le classiche uscite nel weekend fuori città.

L’ultima offerta Amazon disponibile in questi minuti ti dà la possibilità di usufruire di un coupon omaggio per uno sconto complessivo del 45%, così da pagare il caricatore a soli 5 euro anziché 9,99 euro (prezzo di vendita consigliato al pubblico). L’articolo è venduto e spedito da Amazon: se cogli al volo l’offerta, puoi riceverlo a casa già nella giornata di domani.

Coupon omaggio con sconto del 45% per il caricatore auto USB-C da 30W di INIU

Uno dei principali punti di forza del caricatore da auto INIU è la presenza di una porta USB-C PD e una porta USB QC: questo ti dà modo di caricare velocemente non soltanto i dispositivi con porta USB standard, ma soprattutto i nuovi prodotti tech con USB-C, come iPhone e gli ultimi telefoni Samsung (oltre naturalmente a un’infinità di smartphone Android).

Carichi alla massima velocità iPad Pro, iPad Air, iPad mini e iPad, mentre sfrutti la carica USB-C da 20W per i nuovi iPhone, oppure quella da 25W per i Samsung Galaxy. Se ne hai bisogno, con questo caricatore INIU hai la possibilità anche di caricare la Nintendo Switch, gli AirPods e i telefoni Google Pixel.

Approfitta subito dell’ultima offerta Amazon sul caricatore rapido da auto INIU per acquistarlo a soli 5 euro invece di 9,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.