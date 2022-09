Caricatore da 65W: ricarica 4 dispositivi contemporaneamente

Ti sei stufato di avere per ogni tuo dispositivo un caricatore diverso, con cavi in giro ovunque e tutte le prese occupate? Non preoccuparti, puoi risolvere facilmente questi fastidiosi problemi con il fantastico caricatore da 65W UGREEN, che oggi trovi in offerta su Amazon a 49,97 euro.

Con le quattro porte USB potrai ricaricare ogni tuo dispositivo, anche quattro contemporaneamente, senza problemi. Il caricatore UGREEN si adatterà di volta in volta al tipo di dispositivo collegato, per offrire la ricarica che più veloce possibile. Così non ci saranno problemi di sovraccarico e neanche di lentezza nella ricarica.

Approfitta di questa offerta speciale e risolvi il fastidio di avere tanti caricatori, tutti diversi e con potenze differenti. Scegli la semplicità di avere un unico caricatore per tutti i tuoi dispositivi. Acquista su Amazon il caricatore da 65W UGREEN a 49,97 euro.

Caricatore da 65W UGREEN: tutta la potenza in un unico posto

Il caricatore da 65W UGREEN ha tre porte USB-C e una porta USB-A, ed è in grado di erogare energia da 20W fino a 65W. Utile quindi, non solo per Smartphone e iPad ma anche per portatili. Compatibile inoltre con il nuovo iPhone 14 Pro Max.

Può lavorare sia singolarmente, caricando in modo super veloce il tuo dispositivo, oppure, se non hai fretta, ma non vuoi avere tutte le prese occupate, puoi caricare fino a quattro dispositivi contemporaneamente. Il design e leggero e compatto. Costruito con materiali resistenti al fuoco e con la protezione da sovraccarico.

Non c’è un attimo da perdere dunque. Con un solo caricatore, pratico, leggero e resistente, potrai ricaricare tutti i tuoi dispositivi velocemente e nello stesso tempo. Approfitta dell’offerta di Amazon e metti nel tuo carrello il fantastico caricatore da 65W UGREEN a soli 49,97 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.