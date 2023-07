Caricatore con 6 uscite da 160W in DOPPIO SCONTO è tuo a 28€

Vuoi caricare i tuoi dispositivi come smartphone, tablet, cuffiette Bluetooth e portatili con un unico dispositivo spendendo anche pochissimo? Allora non perdere questa super offerta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il caricatore Ganquick a soli 28,99 euro, invece che 57,99 euro, applicando il coupon in pagina e inserendo il codice JX8A7SKP al momento del pagamento.

In questo momento dunque puoi beneficiare di un doppio sconto e risparmiare la bellezza di 29 euro sul totale. Davvero un affare da non perdere, anche perché questo caricabatterie è davvero eccellente. Sarai in grado di ricaricare velocemente i tuoi dispositivi e anche più contemporaneamente in piena sicurezza.

Caricatore USB da 160W di potenza e 6 uscite

Sicuramente una delle caratteristiche che rendono questo dispositivo un ottimo acquisto è la sua potenza da 160 W che ti permette di ridare vita a qualsiasi batteria. Ci puoi ricaricare tranquillamente anche un portatile. E poi ha ben 6 uscite, quindi avrai la possibilità di collegare fino a 6 dispositivi contemporaneamente senza perdere potenza.

È compatibile sia per Android che per Apple. Ha un pratico display LED che ti indica quante porte sono attive, il voltaggio e la corrente. Così puoi monitorare costantemente le performance ed essere sicuro che tutto funzioni correttamente. In più gode della tecnologia GaN e ha diverse protezioni come da sovratensione e alte temperature. Quindi è molto affidabile.

Non perdere questa occasione. Prim che l’offerta scada, vai su Amazon e acquista il tuo caricatore Ganquick a soli 28,99 euro, invece che 57,99 euro, applicando il coupon in pagina e inserendo il codice JX8A7SKP al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.