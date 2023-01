Caricabatterie USB C con DOPPIO ingresso: un affare a soli 25€

Fare a meno del caricabatterie USB C a 2 porte di Ugreen è impossibile, soprattutto quando più dispositivi necessitano di essere ricaricati in contemporanea e nel minor tempo possibile. L’operazione verrà eseguita in modo estremamente veloce, facendo affidamento sulle incredibili performance delle due porte USB Type C.

Un’opportunità di cui approfittare subito: completa il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto improvviso del 15%, questo eccellente caricabatterie USB C sarà tuo con poco più di 25 euro.

Minimo storico per il caricabatterie USB C Ugreen

Questo caricabatterie USB C può contare su una potenza di 40W (20W + 20W): dona energia ai tuoi smartphone e tablet in contemporanea, dimezzando il tempo richiesto per completare l’operazione su entrambi i dispositivi. Basteranno appena 30 minuti per restituire il 58% di autonomia al tuo iPhone.

Le dimensioni ridotte ed il peso leggerissimo rendono il caricabatteria facile da trasportare. Ottima la qualità costruttiva, che ne garantisce resistenza e durabilità. Massima sicurezza in fase di utilizzo, grazie all’integrazione di un particolare chip che eviterà cortocircuiti, sovratensioni, surriscaldamento e sovracorrenti.

Segui l’istinto, prima che la disponibilità termini, e metti nel carrello il caricabatterie USB C Ugreen a doppia porta: sarà tuo a prezzo ridicolo e lo riceverai a casa in brevissimo tempo.

