Caricabatterie USB C a 2 ingressi: solo 19€ con le Offerte PRIME

Il caricabatterie USB C a doppio ingresso realizzato da Ugreen, oggi al prezzo più basso di sempre grazie alla Festa delle Offerte Prime, è l’alternativa perfetta al servizio di chiunque necessiti di ricaricare più dispositivi in simultanea ed in brevissimo tempo. Grazie alla doppia porta USB Type C dalle performance sorprendenti, la ricarica avviene in modo incredibilmente veloce.

Un’opportunità di cui approfittare adesso, prima che la Festa delle Offerte Prime termini: completa il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto assurdo del 32%, questo versatile caricabatterie a due ingressi USB C sarà tuo con soli 19 euro invece di 28 euro.

Offerte Prime: caricabatterie USB C Ugreen in sconto

Questo caricabatterie USB C può contare su una potenza di 40W (20W + 20W): dona energia ai tuoi smartphone e tablet in contemporanea, dimezzando il tempo richiesto per completare l’operazione su entrambi i dispositivi. Basteranno appena 30 minuti per restituire il 58% di autonomia al tuo iPhone.

Le dimensioni ridotte ed il peso leggerissimo rendono il caricabatteria facile da trasportare. Ottima la qualità costruttiva, che ne garantisce resistenza e durabilità. Massima sicurezza in fase di utilizzo, grazie all’integrazione di un particolare chip che eviterà cortocircuiti, sovratensioni, surriscaldamento e sovracorrenti.

Fai in fretta, prima che i modelli disponibili finiscano, ed acquista il caricabatterie Ugreen con 2 ingressi USB C ad un prezzo mai visto: aggiungilo al carrello e lo riceverai direttamente a casa in brevissimo tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.