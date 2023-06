Caricabatterie per auto: carichi due telefoni alla volta, prezzo RIDICOLO

Se stai cercando un caricabatterie per auto veloce e compatibile con i tuoi dispositivi, non perdere questa offerta imperdibile su Amazon: il caricabatterie per auto Omars USB C 35W+USB A 18W, che ti permette di ricaricare due dispositivi contemporaneamente con la massima sicurezza e velocità.

Questo caricabatterie per auto ha due porte: una USB C da 35W e una USB A da 18W, che supportano la tecnologia di ricarica rapida Power Delivery 3.0 e Quick Charge 3.0. Puoi ricaricare il tuo iPhone 12 Pro Max dallo 0% al 50% in soli 30 minuti, o il tuo iPad Air dallo 0% al 60% in un’ora. Inoltre, puoi ricaricare anche i tuoi dispositivi Android, come Samsung S21, Huawei, LG e altri.

Il caricabatterie per auto Omars è dotato di un sistema di protezione intelligente che previene il surriscaldamento, il sovraccarico e i cortocircuiti. Ha anche un design elegante e compatto, con un anello luminoso blu che ti aiuta a trovare le porte facilmente al buio. E se hai bisogno di rimuoverlo dalla presa dell’accendisigari, basta tirare l’anello in gomma.

Ma la cosa più incredibile di questo caricabatterie per auto è il suo prezzo: solo 12,99 euro su Amazon! E se usi il coupon sconto del 40% che trovi nella pagina del prodotto, puoi portartelo a casa a soli 7,79 euro. Insomma, da non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.