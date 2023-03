Caricabatterie da 25W con cavo da USB-C a Lightning a soli 14,99€

Si tratta di uno dei caricabatterie per iPhone più venduto su Amazon grazie al suo prezzo e alla sua grande qualità. Inoltre stiamo parlando di un kit con certificazione MFi che include anche un cavo da USB-C a Lightning di 2 metri. Allora cosa state aspettando, su Amazon il suo prezzo scende fino a 14,99 euro grazie allo sconto del 29%. Lo potrete usare con tutti i dispositivi Apple comprese AirPods e qualche modello di iPad e non solo!

Caricabatterie da 25W con cavo da USB-C a Lightning: caratteristiche principali

Il caricabatterie di Anigaduo è a tutti gli effetti un caricabatterie universale studiato appositamente per i dispositivi Apple, ma compatibile con qualsiasi smartphone, controller e altri dispositivi anche di altre marche. Basterà collegare un cavo USB-C e potrete usarlo per caricare qualsiasi dispositivo (nella confezione è incluso solo un cavo da USB-C a Lightning).

Il caricabatterie USB-C è da 25W, come detto, dunque supporta la ricarica rapida che dimezza i tempi e non vi costringe ad attendere chissà quanto tempo per far sì che il vostro smartphone passi dallo 0 al 100% di carica. Il caricabatterie è anche costituito da materiali ignifughi con circuiti di commutazione che prevengono il sovraccarico, le sovratensioni e il surriscaldamento. Inoltre interrompe il processo di caricamento quando la batteria del dispositivo è carica completamente.

Insomma, stiamo parlando di un’alternativa validissima rispetto al caricabatterie originale di Apple. Al prezzo di soli 14,99 euro invece di 20,99 euro deve essere assolutamente vostro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime.

