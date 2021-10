Caricabatteria wireless: lo attacchi dove vuoi e il tuo Watch rinasce

Avevi mai visto un caricabatteria wireless portatile? Se è la prima volta non ti stupire, ma bensì inizialo a studiare per bene perché una volta letto di cosa è capace non potrai resistere alla tentazione. Quale? Ovviamente della promozione in corso su Amazon che ti permette di farlo tuo a soli 29,99€ grazie al coupon che attivi in un nanosecondo.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia, insomma non c'è da tentennare!

Caricabatteria wireless: come funziona questo gioiellino per Apple Watch

A vederlo così sembra quasi un giocattolo, ma in realtà è un dispositivo che se tenuto in zaino o in borsa ti può tornare utile quando meno te lo aspetti. Disponibile in colorazione bianco è compatibile con diversi modelli di Apple Watch ed è praticamente un salvavita.

Da possessore di smartwatch, infatti, prova a pensare quante volte hai alzato il polso e ti sei accorto che non avevi più carica? Beh, praticamente con questo affare risolvi sia quando sei a casa che se viaggi per lavoro o svago perché si infila praticamente in una tasca, non occupa spazio e non comporta alcun cavo scomodo da portarti dietro.

Per utilizzarlo non devi che collegarlo a qualunque entrata USB tu abbia a disposizione: un laptop, un caricatore, una presa a muro o persino al caricabatterie dell'auto. Una volta completato questo step agganci il tuo Watch grazie alla tecnologia Magsafe e stai una favola.

Insomma, se possiedi un dispositivo Apple vale la pena acquistarlo. Non fartelo ripetere due volte e approfitta della promozione su Amazon: il caricabatteria wireless diventa tuo a soli 29,99€ con spedizioni gratuite in tutta Italia e super veloci, soprattutto se possiedi un abbonamento Prime.