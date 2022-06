Carica wireless? Non utilizzerai più un cavo con questa basetta TOP

Tutti gli smartphone usciti sul mercato negli ultimi anni sono dotati di ricarica wireless. Se anche il tuo la ha ma non l’hai mai utilizzata, iniziare a sfruttarla è un attimo. Non hai bisogno di acquistare grandi prodotti, ti basta questa basetta wireless semplicissima che ha tutto ciò che ti serve ed è sicura.

La trovi su Amazon in promozione quindi completa l’acquisto al volo per farla diventare tua, la paghi pochissimo: 13€ e diventa tua senza se e senza ma.

Delle spedizioni non devi preoccuparti: se hai Prime attivo sul tuo account, il pacco arriva a casa in uno o due giorni senza costi aggiuntivi.

Carica wireless sbloccata: con questa basetta non hai limiti

Perfetta per tutti gli smartphone, è compatibile persino con gli ultimi iPhone usciti sul mercato quindi non puoi avere dubbi: è quella da acquistare. Piccola e semplicissima da utilizzare, ti fa scoprire un nuovo modo per far tornare carichi i tuoi prodotti tech ed elimina una volta e per tutte cavi e cavetti da in mezzo ai piedi.

Pensa a mettere questa basetta sulla scrivania o sul comodino: ti basta appoggiare il tuo smartphone, le tue wearable o altro per dargli subito quella potenza che ti serviva. Infatti anche se non ci sono alimentatori fisici di mezzo, i tempi non li allunghi: la ricarica avviene fino a 10W.

Ovviamente al suo interno ha un sistema di protezione e di auto rilevamento del dispositivo (riconosce da sé quale appoggi sopra). Anche il calore non rappresenta un problema visto che è stato integrato un sistema di controllo ancora più avanzato.

Insomma, proprio quello che ti serviva.

Completa l’acquisto al volo su Amazon, portati a casa la tua basetta per ricarica wireless con soli 13,59€ e non ci pensare più. Finalmente sblocchi questa tipologia di alimentazione. Le spedizioni sono gratuite e rapide.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.