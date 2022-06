Carica 3 dispositivi INSIEME: 30W all'attacco per dimezzare i tempi

Se vuoi caricare più dispositivi ed hai un’unica presa disponibile, non devi più scendere a compromessi, non quando hai a disposizione questo meraviglioso caricatore multiplo che sfrutti in tanti modi differenti.

Tablet, smartphone, smartwatch, wearable e così via. Non hai limitazioni anche perché la carica rapida è completamente supportata. Quando spendi? Se approfitti della promozione su Amazon, solo 9,99€ ma completa l’acquisto ora.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Caricatore multiplo e via: perfetto da avere sempre dietro

Comodo sia in casa ma anche in borsa quando parti o devi stare via per lavoro. Infatti ti puoi portare anche solo lui e ricaricare tutti i tuoi dispositivi tecnologici in una sola mossa. A disposizione hai tre entrate USB quindi non farti problemi.

Particolarità assoluta di questo prodotto è che, come vedi, una delle tre porte è in colore rosso. Come mai? Perchè supporta la ricarica rapida fino a 18W quindi non farne a meno. Le altre due, invece, arrivano a 5W ciascuna.

Questo ti fa capire che non allunghi i tempi, anzi, dove è possibile li accorci persino. E se hai dubbi, non devi preoccuparti perché non rischi di rovinare la batteria di alcun dispositivo non solo per i materiali di prima qualità ma anche per il sistema di sicurezza integrato al suo interno.

La compatibilità? Praticamente universale.

Collegati immediatamente su Amazon e non perdere questa occasione. Da oggi in poi parti con un solo caricatore in borsa, questo da tre entrate. Lo paghi 9,99€ e non ci pensi più, ma solo se ti affretti perché la promo non durerà per sempre. Con Prime attivo sul tuo account, le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.