Capsule Nespresso? Riutilizzale con questa GENIALATA (13€)

Le capsule per sistema Nespresso, originali o compatibili che siano, risultano super pratiche da usare. Quanto costa però, effettivamente, ogni KG di caffè acquistato in questo modo? Troppo. Senza considerare la produzione smisurata di rifiuti, dovuta proprio ai “gusci” esausti di cui bisogna disfarsi.

Esistono però gadget come questo, che fra l’altro sono super economici, che ti permettono riutilizzare più e più volte la stessa capsula vuota, inserendo la polvere di caffé che ami di più. In più, è super semplice da utilizzare, oltre che divertente ed esteticamente gradevole. Cremetto, questo è il nome del particolarissimo gadget, che porti a casa da Amazon a 13€ circa appena: completa l’ordine adesso per provarlo e inizia a risparmiare un sacco sul tuo espresso quotidiano. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Capsule Nespresso: riutilizzale così

A guardare le istruzioni, risulta subito chiaro che è semplicissimo recuperare quelli che in teoria sono ormai gusci esausti e utilizzarli di nuovo. Il dispositivo ha tutti gli strumenti che ti servono: in un attimo, riempi la capsuletta con la miscela di caffè che preferisci, crei un tappo con la carta stagnola e poi compatti tutto.

A quel punto, devi solo farti un buon espresso, che sarà più buono perché l’aroma l’hai scelto tu e – soprattutto – costerà molto meno. Inoltre, riduci di moltissimo lo spreco e la produzione di rifiuti.

Insomma, un ottimo metodo per risparmiare, che rispetta anche l’ambiente. Il momento di fare un super affare su Amazon, con questo sistema per ricaricare le capsule Nespresso è adesso. Completa l’ordine al volo per averlo a 13€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.