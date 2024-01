Capsule Caffè Lavazza Espresso Point a soli 0,18€ su eBay

Ami il caffè e non puoi rimanere senza? Allora non perderti questa super offerta su eBay che, oltre a farti fare tanta scorta, ti permette di risparmiare notevolmente. Acquista 300 Capsule Caffè Lavazza Espresso Point a soli 0,18 centesimi l’una. Si tratta di un’occasione pazzesca per chi ama il vero espresso italiano, ma non vuole spendere una fortuna. Originali, sono perfette per la tua macchina e dosate sapientemente per un espresso sempre cremoso e intenso.

Capsule Caffè Lavazza Espresso Point: Forte e Deciso

Le Capsule Caffè Lavazza Espresso Point Forte e Deciso regalano un caffè molto cremoso e ricco di gusto. Infatti, ad ogni sorso è possibile apprezzare un intenso aroma di cacao e un retrogusto molto persistente. Si tratta quindi di una miscela piena, ma delicata per chi cerca un gusto di lunga durata deciso e forte. Cremoso alla vista, risulta estremamente vellutato al palato. La consegna gratuita è inclusa nell’ordine. Perciò non perdere altro tempo.

Acquista 300 Capsule a soli 0,18 centesimi l’una. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.